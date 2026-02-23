Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многочисленные обвинения в адрес Кремля со стороны британских элит служат прикрытием для сокрытия их собственных преступлений в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна.

В Telegram-канале госпожа Захарова сослалась на статью The Times. В ней говорится, что журналы полетов Королевских ВВС Британии, важные для отслеживания перемещений самолета Эпштейна, были удалены всего через три месяца после появления в материалах расследования. Это сильно осложнило поиск жертв, которые могли быть переправлены в Великобританию.

«Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с "новичками" и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, "запасной" след»,— написала дипломат.

Дело Эпштейна началось в США в 2019 году с обвинений в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года финансист умер в тюрьме при обстоятельствах, квалифицированных как самоубийство. 30 января 2026-го заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов расследования, общий объем которого превысил 3,5 млн файлов.