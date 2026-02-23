РБК: «Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса

Группа «Роснано» подала ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска о взыскании 11,9 млрд руб. с бывших руководителей, отвечавших за проект Crocus по созданию производства магниторезистивной памяти (MRAM). Об этом РБК сообщили источники, знакомые с содержанием документа.

Корпорация мотивирует просьбу наличием в деле коммерческой тайны — речь о документах, раскрывающих условия финансирования и параметры проектных компаний. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы в декабре 2025 года. Ответчиками проходят тринадцать человек, включая экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего министра экономики Якова Уринсона.

По версии истца, ответчики совершали «неразумные и недобросовестные действия» при реализации проекта: проигнорировали технологические риски, не создали механизмы защиты инвестиций, а затем, несмотря на срыв контрольных точек, наращивали финансирование. Ущерб оценивается в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов ранее заявлял, что иск «является заведомо необоснованным», и напоминал, что «число успешных проектов не превышает 30% от общего инвестиционного портфеля». В декабре суд наложил арест на имущество ответчиков в пределах суммы иска.