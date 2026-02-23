В США отменили более 5 тыс. авиарейсов из-за снежной бури
Власти штата Нью-Йорк предупредили о том, что «любые поездки сегодня практически невозможны» из-за обрушившейся на северо-восток США снежной бури. В регионе местами всего за сутки выпало до 60 см снега, перекрыты автомагистрали. На утро 23 февраля отменены более 5 тыс. рейсов, сообщает BBC.
Власти штатов на северо-востоке США призвали жителей «оставаться дома и не выезжать на дороги», а, выезжая, «двигаться медленно, сохранять бдительность» и вообще лучше «работать из дома». В Нью-Йорке, где выпало до 57 см снега, закрыты школы. В некоторых школьных зданиях открыты временные пункты обогрева на время бури. Закрыты также многие школы в штатах Массачусетс, Род-Айленд, Пенсильвания, Делавэр, Коннектикут и Нью-Джерси. В Вашингтоне (округ Колумбия) занятия в школах начались с двухчасовой задержкой.
Из-за обрыва проводов линий электропередачи без электричества остаются сотни тысяч жителей штатов на северо-востоке. Больше всего пострадал в этом отношении штат Массачусетс, где без света остались 146 тыс. домохозяйств. В штате Делавэр провайдер электричества Delaware Electric Coop сообщает, что у них «полная неразбериха» из-за того, что «огромное число деревьев, проводов и опор» упали под тяжестью снега. По оценкам компаний электроснабжения, на восстановление сетей может уйти «несколько дней». Температура воздуха в регионе держится на уровне от –3°С до –7°С.