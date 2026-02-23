В Ульяновской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ульяновской области за прошедшую неделю (с 16 по 22 февраля) снизилась на 11,14%, сообщило в понедельник управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По данным управления, среди населения Ульяновской области за минувшую неделю зарегистрировано 6170 случаев заболевания ОРВИ и гриппа (за неделю с 9 по 15 февраля было официально зафиксировано 6943 случая). Интенсивный показатель по региону на 10 тыс. населения составил 57,99 случая заболеваний.

В управлении РПН отмечают, что недельный показатель заболеваемости стал ниже эпидпорога по совокупному населению на 48,39%, превышения эпидемического порога не наблюдается ни в одной возрастной группе. При этом в Ульяновске также наблюдается снижение заболеваемости, хотя и с меньшей интенсивностью (влияет большая плотность населения). Так, на прошедшей неделе было зарегистрировано 4972 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже предыдущей недели на 9%.

Интенсивный показатель на 10 тыс. населения в Ульяновске — 81,28 случая, что ниже недельного эпидпорога на 48,2%, поясняют в управлении РПН.

Андрей Васильев, Ульяновск