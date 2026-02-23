В Польше обвиняют экс-премьера Моравецкого в растрате на $370 млн

Правительство Польши направило в прокуратуру уведомление о возможных злоупотреблениях при закупке сотен тыс. тонн угля на 1,3 млрд злотых ($370 млн). Решение о поставках принималось в период, когда кабинет возглавлял Матеуш Моравецкий. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

«Угольная афера правительства Матеуша Моравецкого — это факт. Правительственное агентство стратегических резервов приняло решение подать уведомление о возможном совершении преступления в части причинения ущерба гигантских масштабов», — сказал господин Кервиньский (цитата по kresy.pl).

По данным министра, в 2022 году было закуплено 750 тыс. тонн угля: 54% поставок пришлось на Казахстан, 31% — на Колумбию, 14% — на Австралию. Около 40% этого объема, по его словам, оказалось непригодным для передачи домохозяйствам и представляло собой «мел».