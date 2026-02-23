КПРФ вопреки запрету провела акцию в День защитника Отечества во Владивостоке

Приморское краевое отделение КПРФ провело митинг в районе дома молодежи во Владивостоке. В качестве цели акции было указано, в частности, «выражение поддержки проведению специальной военной операции против украинского неонацизма», следует из заявки организатора, второго секретаря крайкома КПРФ Евгения Ляшенко. Заявленная численность участников — 50 человек. Коммунисты просили власти согласовать одну из двух возможных площадок — в сквере имени Ленина или на площади возле дома молодежи во Владивостоке.

Однако в проведении митинга КПРФ отказали, сообщили в Telegram-канале Компартии. Глава министерства внутренней политики Александр Худоложный запретил проведение акции в сквере Ленина, поскольку он соседствует с медицинским учреждением. Вице-мэр Владивостока Дмитрий Свитайло не согласовал митинг возле дома молодежи, поскольку на площади «проводятся ремонтные работы сцены» и «безопасность участников митинга не может быть обеспечена». Оба чиновника сообщили, что предложения по проведению митинга «в других местах отсутствуют», и предупредили об ответственности в случае проведения несанкционированной акции.

Несмотря на запрет, митинг был проведен, только не на площади, а немного поодаль — возле мемориального танка Т-34. Выступавшие вспоминали подвиги Красной и Советской армий и желали удачи «бойцам на фронтах борьбы с украинскими неонацистами». Собравшихся было около 50–60 человек. Сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. «Полиция вела себя очень корректно. Никого не задерживали, протоколы не составлялись»,— сказал “Ъ” Евгений Ляшенко. При этом он признал, что накануне проведения митинга получил от правоохранительных органов предупреждение о недопустимости несанкционированной акции. «Ну кто может запретить коммунистам проводить акции 7 ноября и 23 февраля? Это могут пытаться сделать только люди, не знающие историю своей страны»,— добавил первый секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер парламента Приморья Анатолий Долгачев.

Алексей Чернышев, Владивосток