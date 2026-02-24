Китай расправил печи

Риски нехватки энергетического угля на китайском рынке из-за возможных сложностей с поставками из Индонезии и недостаточного роста внутренней добычи разогнали цены на это топливо. Котировки в Южном Китае за неделю выросли на 6%, а российского угля в портах Дальнего Востока — на 2%. Но аналитики считают, что опасения участников рынка могут продлиться недолго.

Стоимость российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг в портах Дальнего Востока на второй неделе февраля выросла на 2,2%, до $74,7 за тонну (FOB), подсчитали в NEFT Research. Котировки превысили уровень начала года на 3,3%, но остались на 1,9% меньше, чем годом ранее. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) фиксируют рост цен на уголь в феврале в направлении Дальнего Востока на 5–6%.

Цены, вероятно, поддержало увеличение стоимости угля этой калорийности в Китае — на 6,4% за неделю, до $95,5 за тонну (CFR, с учетом фрахта). С начала года котировки прибавили 13,8%, с февраля 2025 года — 7,1%, по данным NEFT Research.

Как поясняют аналитики, цены растут на ожиданиях дефицита после каникул в Китае.

«Трейдеры закладывают в цену риски, что задержки с квотами в Индонезии и инертность внутренней добычи не позволят предложению оперативно адаптироваться к росту промышленной активности»,— указывают аналитики. По данным Китайской ассоциации по транспортировке и распределению угля (CCTD), которые приводит Reuters, добыча угля в Китае в этом году может расти наименьшими темпами с 2020 года — на 0,7% год к году, до 4,86 млрд тонн.

Россия занимает третье место среди поставщиков энергетического угля в Китай после Индонезии и Австралии, отмечается в отчете Международного энергетического агентства (IEA). По данным Sxcoal, в 2025 году общий импорт угля Китаем сократился на 9,6%, до 490 млн тонн, доля России в условиях сокращения закупок из Индонезии выросла с 17,5%, до 18,1% (88,7 млн тонн). В ЦЦИ оценивали объем поставок российского угля в Китай в 2025 году в 93,1 млн тонн, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Министерство энергетики Индонезии ранее предложило сократить добычу угля в стране в 2026 году на 24%, до 600 млн тонн, для стабилизации цен. Это привело к росту цен на индонезийский уголь и приостановке части сделок на спот-рынке. Позже агентство Platts со ссылкой на источники сообщало, что ведущие производители угля в стране могут быть освобождены от обязательного сокращения добычи. Аналитики Kpler в комментарии Bloomberg отмечали, что снижение производства угля в Индонезии до менее чем 700 млн тонн приведет к сокращению глобального предложения и наибольшую выгоду от этого могут получить Россия и Колумбия.

Уголь средней калорийности выглядит наиболее привлекательным по экономике сжигания по сравнению с дорогими высококалорийными марками, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

Скорее всего, именно этой продукции будет отдаваться приоритет, тогда как высококалорийное сырье останется для нужд промышленности, добавляет советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников.

Цены на российский уголь высокой калорийности также продолжили рост в условиях ограниченного предложения со стороны Индонезии, сказано в обзоре NEFT Research. По данным аналитиков, за вторую неделю февраля стоимость российского энергетического угля 6000 ккал на 1 кг выросла на 0,6%, до $84,4 за тонну. Укреплению котировок, указывают аналитики, также способствовали сокращение отгрузок через дальневосточные порты из-за неблагоприятных погодных условий и интерес южнокорейских контрагентов.

Директор ЦЦИ Евгений Грачев считает, что действие индонезийского фактора будет сокращаться по мере снижения спроса в период межсезонья. Растущий тренд краткосрочный, полагает и Александр Котов. По его мнению, как только ситуация с квотами в Индонезии нормализуется, а внутренняя добыча в Китае выйдет на плановые показатели, возможна коррекция цен.

203 миллиона тонн составил экспорт российского угля в 2025 году, по данным Центра ценовых индексов.

По прогнозам CCTD, импорт угля Китаем в 2026 году сократится до 465 млн тонн. В Южной Корее высокий спрос на импортный уголь сохранится в течение первого квартала. В январе поставки выросли на 13% год к году, до 11 млн тонн, российского угля — на 79%, до 2 млн тонн, приводит данные эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов. «Период активных ремонтов на нескольких корейских АЭС продолжается, что поддержит спрос на уголь и в феврале—марте. Во втором-третьем кварталах по мере выхода АЭС с обслуживания импорт угля сократится»,— прогнозирует он. Но Россия, по словам эксперта, сохранит свою долю на рынке за счет короткого транспортного плеча.

Полина Трифонова