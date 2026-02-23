Трамп заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по вопросу импортных пошлин дало ему значительно больше полномочий, чем было ранее.
«Верховный суд Соединенных Штатов... случайно и невольно предоставил мне, как президенту Соединенных Штатов, гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения»,— написал президент в Truth Social.
20 февраля Верховный суд США постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Дональд Трамп при введении торговых пошлин, не предоставляет президенту права на такие действия. Президент назвал решение суда позором. Он пообещал использовать запасной план, а позже повысил введенные ранее импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%.
В своем послании лидер США подчеркнул, что теперь сможет использовать торговые лицензии для усиления давления на иностранные государства, в частности на тех, кого он считает виновными в «обкрадывании» Соединенных Штатов на протяжении многих лет. По его словам, он может применять лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с другими странами.