Евросоюз ввел санкции против начальника колонии в Орловской области

В ответ на выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток Евросоюз (ЕС) ввел санкции против восьми россиян. В числе попавших под ограничения граждан оказался начальник исправительной колонии (ИК) №5 орловского УФСИН Максим Прилепский. Это следует из пресс-релиза ЕС.

Уточняется, что господину Прилепскому 49 лет. Причиной наложения санкций, согласно пресс-релизу, стала политика ИК в отношении заключенного Михаила Кригера. Последний в мае 2023 года был приговорен к семи годам колонии общего режима за публичные призывы к осуществлению теракта (ст. 205 УК РФ) и разжигание ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). Согласно пресс-релизу ЕС, признанный иноагентом проект «Мемориал. Поддержка политзаключенных» наделил Кригера соответствующим статусом.

Утверждается, что осужденный неоднократно помещался в одиночную камеру из-за угроз со стороны заключенных. Однако, по его мнению и мнению правозащитников, это было продиктовано политическим характером его дела. В частности, Кригера якобы перевели в такую камеру на 90 дней, запретив ему видеться с родственниками и получать письма из-за пределов колонии. В связи с этим он объявил голодовку на 51 день.

Всего под новые санкции ЕС попали трое начальников колоний, начальник СИЗО, двое судей, прокурор и старший следователь.

Алина Морозова