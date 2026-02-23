Память спасателей почтили в 35-ю годовщину со дня пожара в гостинице «Ленинград»

В Санкт-Петербурге почтили память пожарных, погибших при ликвидации возгорания в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года. На Серафимовском кладбище возложили цветы и отслужили заупокойную литию, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Губернатор города Александр Беглов присоединился к торжественно-траурной церемонии. Он напомнил, что в результате пожара 35 лет назад при исполнении служебного долга погибли девять ленинградских пожарных и сотрудник милиции.

«Они не отступили, сражались до конца и выполнили свой долг — профессиональный и человеческий. В этот день мы вспоминаем всех пожарных и спасателей, погибших на боевом посту. Мы приходим сюда каждый год, чтобы почтить их память. Чтобы дать клятву—быть достойными их подвига»,—заявил господин Беглов.

Глава города поблагодарил спасателей за их работу. Он пожелал бойцам петербургского пожарно-спасательного гарнизона достойного служения России и Петербургу.

Татьяна Титаева