Акции производителя «Оземпика» упали после неудачных испытаний нового препарата

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, выпускающая препарат для похудения «Оземпик», сообщила о результатах испытания нового лекарства CagriSema, также предназначенного для снижения веса. Их результатов исследования следует, что новый препарат доказал свою безопасность, но оказался менее эффективным, чем «Тирзепатид» от американской компании Eli Lilly. Пациенты, принимавшие CagriSema, достигли снижения веса на 23% по сравнению с 25,5% при приеме «Тирзепатида».

После этого акции датской компании упали в цене на 15%. Теперь Novo Nordisk изучает возможности проведения дополнительных испытаний препарата CagriSema, включая комбинации с более высокими дозами. Датская компания заявила, что «возлагает большие надежды на этот препарат, который сочетает в себе семаглутид и кагрилинтид — еще один гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и влияющий на аппетит».

По итогам 2025 года мировые продажи «Оземпика» составили около $20 млрд. В феврале Novo Nordisk предупредила, что в 2026 году ожидает первое замедление продаж с 2017 года, поэтому эксперты и инвесторы особенно пристально следили за испытанием нового препарата.

