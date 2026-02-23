Дрон ВСУ ударил по школе в Брянской области

Дрон-камикадзе ВСУ ударил по школе в селе Новая Погощь, Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате сброса взрывных устройств здание школы получило повреждения. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые оценивают ущерб и обеспечивают безопасность местных жителей.

Также сегодня при ударе дрона-камикадзе в деревне Горицы Погарского района погиб мирный житель. Утром в регионе объявлялась беспилотная опасность.