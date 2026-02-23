Партия Марин Ле Пен выдвинула вотум недоверия правительству

Французская партия «Национальное объединение», которую в парламенте представляет Марин Ле Пен, выдвинула вотум недоверия правительству. Мера связана с несогласием партийцев с принятой властями стратегией в энергетической отрасли до 2035 года.

В партии заявили, что правительство приняло энергетическую стратегию на 10 лет без голосования в парламенте. По мнению объединения, Франция может потратить на стратегию более €300 млрд, что может привести к повышению налогов и счетов за электроэнергию.

«Национальное объединение» считает, что такая энергетическая политика может ускорить развитие нестабильных источников энергии. Также, по мнению партии, стратегия лжет по поводу атомной энергетики и создает большой риск для государственных финансов, что усугубляет иностранную зависимость.

«Правительство, которое продолжает ухудшать государственные финансы, увеличивать долги и не защищает интересы своих сограждан и компаний, заслуживает цензуры», — написано в заявлении на сайте партии.

Энергетическая стратегия Франции до 2035 года ориентирована на восстановление атомной энергетики, продление срока службы существующих АЭС до 50–60 лет и строительство новых. Стратегия предусматривает отказ от угольных ТЭС, резкое снижение использования ископаемого топлива и электрификацию промышленности.