В предстоящие сутки, 24 февраля, в Татарстане существенных изменений в погоде не прогнозируется. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр республики.

В Татарстане 24 февраля ожидаются снег и сильный ветер

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане 24 февраля ожидаются снег и сильный ветер

Ожидается сильный ветер с порывами до 15–18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит -10…-15 градусов, днем столбики термометров покажут -5…-10 градусов.

Анна Кайдалова