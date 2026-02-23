В Татарстане 24 февраля ожидаются снег и сильный ветер
В предстоящие сутки, 24 февраля, в Татарстане существенных изменений в погоде не прогнозируется. Ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр республики.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Ожидается сильный ветер с порывами до 15–18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит -10…-15 градусов, днем столбики термометров покажут -5…-10 градусов.