Задержана предполагаемая поджигательница заправки на улице Савушкина

Заправку на улице Савушкина подожгли 23 февраля. По подозрению в совершении преступления задержали девушку, сообщили в управлении Росгврадии по СЗФО.

Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу

Злоумышленница подошла к колонке около 13:00, набрала в канистру бензин и ушла оттуда. После неизвестная вернулась, облила колонку топливом и подожгла.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в 15.20 обнаружили предполагаемую поджигательницу у дома 78 по Приморскому проспекту и задержали ее.

Татьяна Титаева

