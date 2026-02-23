Задержана предполагаемая поджигательница заправки на улице Савушкина
Заправку на улице Савушкина подожгли 23 февраля. По подозрению в совершении преступления задержали девушку, сообщили в управлении Росгврадии по СЗФО.
Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу
Злоумышленница подошла к колонке около 13:00, набрала в канистру бензин и ушла оттуда. После неизвестная вернулась, облила колонку топливом и подожгла.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в 15.20 обнаружили предполагаемую поджигательницу у дома 78 по Приморскому проспекту и задержали ее.