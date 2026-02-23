В Китае оценили развитие гуманоидных роботов на уровне 10-летнего ребенка

Гуманоидные роботы достигли уровня развития 10-летнего ребенка. Такое мнение высказал глава китайской компании Unitree Robotics Ван Синсин.

«Хотя каждый год происходят устойчивые технологические прорывы, для масштабного применения по-прежнему требуется время, на это потребуется не менее трех-пяти лет, но и не более десяти лет»,— сказал господин Синсин (цитата по ТАСС).

Unitree Robotics основана в 2016 году и базируется в Ханчжоу. Помимо гуманоидных моделей, компания производит робособак. На новогоднем гала-концерте в 2025 году 16 роботов Unitree Robotics исполнили народный танец янгэ с платочками в руках.