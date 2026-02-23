В результате пожара в автомастерской на Константиновской улице обгорели три машины

Три автомобиля обгорели во время возгорания в автомастерской на Константиновской улице, 16 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Деталями происшествия поделились в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Вызов по пожару поступил на пульт дежурного в 8:42 23 февраля. Пламя распространилось в здании автомастерской на 150 кв. м. В 10:12 19 специалистов ликвидировали пожар.

«Пожарные работали с риском для жизни: в ходе тушения из горящего строения были эвакуированы газовые баллоны. К счастью, никто не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

Татьяна Титаева