Власти Чада закрыли границу с Суданом

Правительство Республики Чад закрыло границу с Суданом из-за «неоднократных вторжений» на территорию республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чада.

«Решение… последовало за неоднократными вторжениями и нарушениями границ Чада со стороны сил, участвующих в суданском конфликте»,— указано в заявлении. Все пограничные переходы с Суданом закрыты, а транспортировка товаров приостановлена. По данным властей, мера направлена на предотвращение конфликта, защиту местного населения и сохранение территориальной целостности страны.

Ранее власти Чада закрыли часть контрольно-пропускных пунктов на границе с Суданом, чтобы не допустить проникновения на свою территорию суданских вооруженных группировок. Это решение связано с усилением вооруженного конфликта в штатах Северный и Западный Дарфур в приграничных районах, где противостояние ведут суданская армия и ее союзники с одной стороны и движение «Силы быстрого реагирования» (СБР) — с другой.

В правительстве отметили, что Чад намерен реагировать на любую агрессию в сторону страны. 21 февраля СМИ республики сообщали, что боевики СБР атаковали лагерь армии Чада в городе Тина. Вооруженные люди убили несколько человек и уничтожили военную технику.