Наркокартельная зависимость

В Мексике, где 22 февраля начались массовые беспорядки после убийства главы одного из местных наркокартелей, находятся около 3 тыс. граждан России. Около сотни из них — организованные туристы. Путешественники испытывают некоторые локальные затруднения, но вряд ли у них возникнут проблемы с возвращением домой на стыковочных рейсах. Но в перспективе спрос на поездки в Мексику, вероятно, снизится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие Национальной гвардии Мексики у здания Специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (FEMDO) в Мехико, 22 февраля

Фото: Daniel Cardenas / Anadolu / AFP Военнослужащие Национальной гвардии Мексики у здания Специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (FEMDO) в Мехико, 22 февраля

Фото: Daniel Cardenas / Anadolu / AFP

В общей сложности в Мексике могут находиться около 3 тыс. россиян, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации уточняют, что речь о гражданах, прибывших с различными целями визита, большинство из них — не туристы. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечает, что Мексику суммарно в месяц посещают 3,5–5 тыс. россиян. Из них около сотни человек — организованные туристы, говорит он.

Путешественники, по данным АТОР, пока продолжают свой отдых. Жалоб с их стороны не поступало. Дмитрий Горин отмечает, что международные рейсы из аэропортов Мексики сейчас выполняются в полном объеме, а установленные властями ограничения на перемещения сняты. Поэтому проблем с возвращением домой у российских туристов, вероятно, не будет, считает эксперт.

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева рассказала “Ъ”, что в Мексике сейчас отдыхают несколько десятков клиентов туроператора, забронировавших у компании только размещение. Все они вернутся домой в плановом порядке, речи об экстренном вывозе не идет. Отмен бронирований на предстоящие даты, по ее словам, пока нет.

22 февраля стало известно, что Министерство обороны Мексики провело операцию по задержанию 59-летнего главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо. После этого в нескольких мексиканских штатах начались беспорядки (см. материал на стр. 6).

В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско, посольство РФ в Мексике призвало граждан России отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности.

Мексика не считается массовым туристическим направлением для российских туристов: по итогам 2025 года страна не вошла в топ-30 наиболее востребованных стран по версии АТОР. Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI) в 2025 году зарегистрировал 47,7 млн прибытий интуристов, год к году показатель вырос на 6,1%. Но основной поток прибывших на авиатранспорте путешественников обеспечили США, Канада, Великобритания, Аргентина, страны Европы и Китай.

В АТОР уточняют, что 95% прибывающих в Мексику россиян делают выбор в пользу курортов, расположенных в штате Кинтана-Роо,— это Канкун и Ривьера Майя. Экскурсионные туры предусматривают, как правило, посещение Мехико. Штат Халиско в целом и город Гвадалахара считаются промышленным регионом, он расположен вдали от курортов и популярных достопримечательностей. В АТОР уточняют, что локация входит только в программы авторских экскурсионных туров.

Прямого авиасообщения между Мексикой и Россией нет с 2022 года. Ранее туроператоры продавали туры в страну с перевозкой через Кубу. Но 11 февраля российские авиакомпании приостановили полеты в страну из-за топливного кризиса на Кубе (см. “Ъ” от 9 февраля). Последний вывозной рейс с острова вылетел 22 февраля. Дарья Домостроева отмечает, что в рамках этой программы в Россию вернулись и отдыхавшие в Мексике организованные туристы.

Сейчас в Мексике находятся российские путешественники, которые добирались самостоятельно на стыковочных рейсах через Турцию, ОАЭ, Катар, Бразилию, США, страны Европы.

Эти варианты, по словам Дмитрия Горина, пользуются крайне ограниченным спросом: время в пути в одну сторону нередко оказывается больше суток. Он напоминает, что ранее россияне также сталкивались с отказами при прохождении границы и посадке на рейс в Турции, что привело к снижению спроса.

Мексика — уже третья страна Латинской Америки, фактически закрывшаяся для российских туроператоров с начала года. Ранее были остановлены программы на Венесуэлу и Кубу. Возможность бронирования размещения в Мексике сохраняется, но Дарья Домостроева не сомневается, что интерес к стране сократится. По ее словам, на страны Карибского бассейна формально приходился небольшой объем продаж российских туроператоров, но направления считались доходными для бизнеса из-за высокого среднего чека.

Александра Мерцалова