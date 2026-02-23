Медведев: России нужна победа, но ее цена имеет значение

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для страны важна победа, но при этом ее цена имеет принципиальное значение. Об этом господин Медведев сказал во время общения с военнослужащими одного из подразделений сил беспилотной авиации.

«Берегите себя, берегите своих близких, потому что нам победа нужна, но цена победы имеет значение»,— подчеркнул зампред Совбеза (видеозапись опубликована в его канале в мессенджере Max).

Дмитрий Медведев также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества и вручил награды участникам СВО, которые отличились в боях. «Я еще раз хочу всех награжденных поздравить с государственными наградами, всех поблагодарить за службу Родине. Выразить вам признательность от главы государства, верховного главнокомандующего нашей страны, от... присутствующих коллег из министерства обороны»,— заключил зампред Совбеза.