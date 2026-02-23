Грузия ужесточила контроль над трудоустройством граждан на подсанкционных судах

Согласно приказу руководства Агентства морского транспорта Грузии, ведомство получило право сверять информацию о трудоустройстве грузинских граждан на морских судах со списками санкций, введенных против судов и их владельцев властями США, ЕС и Великобритании.

Крюинговым компаниям, специализирующимся на подборе, оформлении и найме морских специалистов (команды) для судовладельцев, операторов флота или менеджеров судов, отныне запрещается трудоустраивать грузинских специалистов на тех судах или у тех судовладельцев, которые внесены в западные списки юридических и физических лиц, подвергнутых санкциям.

В соответствии с приказом руководства Агентства морского транспорта, если моряк уже работает на судне и на это плавсредство или ее владельца налагаются санкции, крюинговая компания обязана немедленно сообщить об этом агентству с указанием имени, фамилии и личного идентификационного номера гражданина, обеспечить репатриацию моряка и разорвать контракт с судовладельцем.

При этом агентство вправе осуществлять проверку соблюдения этого приказа без предварительного уведомления крюинговой компании, если существует разумное подозрение, что компания нарушает требования приказа.

Георгий Двали, Тбилиси