«Дочка» губахинского «Метафракса» снизила прибыль на 19%

ООО «Метадинеа», дочернее предприятие губахинского «Метафракс Кемикалс», снизило по итогам 2025 года чистую прибыль на 19% - с 2 до 1,6 млрд руб. Об этом говорится в отчете ООО, размещенном на RusProfile. Выручка ООО также снизилась, но на 7% — с 17,7 до 16,5 млрд руб.

ООО «Метадинеа» занимается производством синтетических смол, производственная площадка расположена в Подмосковье. Единственный учредитель ООО — губахинское АО «Метафракс Кемикалс». «Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии, является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных.

Само АО «Метафракс Кемикалс» также раскрыло бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Чистая прибыль общества за отчетный период достигла 6,11 млрд руб., что в 22,4 раза больше, чем в 2024-м — тогда этот показатель составил 271,9 млн руб. При этом выручка компании выросла с 33,18 млрд руб. до 37,49 млрд руб. (+12,9%).