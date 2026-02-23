Холдинг «Агросила» вложит в птицефабрику «Пермскую» почти 350 млн рублей

Холдинг «Агросила» планирует инвестировать около 344 млн руб. в развитие «Птицефабрики Пермская» в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Агросилы» Светлану Барсукову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Деньги направят на реконструкцию существующих птичников и завершение строительства нового корпуса. Это позволит увеличить производственную мощность предприятия на 2 тыс. т мяса птицы в год в живом весе.

По словам госпожи Барсуковой, сейчас мощность «Птицефабрики Пермская» составляет 42 тыс. т в живом весе в год. В дальнейшем предприятие планирует расширить географию поставок и выйти на рынки Челябинской области, Башкирии и Удмуртии.

Птицефабрика «Пермская» — одно из старейших сельскохозяйственных предприятий Пермского края, расположена в поселке Сылва Пермского района. Репродуктор птицефабрики находится в другом населенном пункте Пермского района — селе Бершеть. Предприятие было основано в феврале 1981 года, c 2004 по 2023 год входило в состав группы компаний «Продо». В апреле 2024 года птицефабрику приобрел холдинг «Агросила». Согласно Rusprofile, птицефабрика «Пермская» занимает первое место в отрасли «животноводство» с выручкой 6 млрд руб. за 2024 год. В этом году холдинг «Агросила» анонсировал инвестиционную программу в размере 1,5 млрд руб.