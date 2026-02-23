Спецпосланник США раскритиковал решение Гренландии отклонить плавучий госпиталь

Специальный представитель США по вопросам Гренландии Джефф Лэндри раскритиковал премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена за отказ принять предложенный президентом Дональдом Трампом плавучий госпиталь.

«Позор премьер-министру Йенсу-Фредерику Нильсену! Президенту Трампу и Америке не все равно» — написал Джефф Лэндри в своем X. Спецпосланник добавил, что общение с жителями острова выявило серьезную проблему с нехваткой базовых медицинских услуг, современного оборудования и квалифицированных специалистов. Здоровье жителей Гренландии, заверил господин Лэндри, критически важно для национальной безопасности США.

Накануне гренландский премьер отказался от помощи Дональда Трампа и предложил вместо «случайных восклицаний» в соцсетях вести прямые переговоры. Американский президент, в свою очередь, направил судно, не обсудив это с правительством острова, передает датская телерадиокомпания DR.