Советы директоров придут порулить

В ближайшие три-пять лет советы директоров будут все активнее участвовать в работе крупнейших российских компаний и определят их стратегию в усложняющихся экономических условиях, следует из доклада «ТеДо» и Ассоциации независимых директоров. Ключевыми навыками их участников авторы называют целостное понимание бизнеса компании, стратегическое мышление и умение принимать решения в условиях дефицита информации, что может оказаться важнее успехов тактического управления в турбулентной обстановке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стратегическое мышление становится главной компетенцией совета директоров. Такой вывод можно сделать из исследования «ТеДо» и Ассоциации независимых директоров (АНД) «Совет директоров в России сегодня и завтра: актуальные навыки и компетенции в эпоху неопределенности и быстрых изменений». В основе исследования — онлайн-опрос членов совета директоров и индивидуальные полуструктурированные интервью, а также групповая аналитическая дискуссия. Отправным пунктом для анализа навыков и компетенций, релевантных для российского рынка, послужила общепринятая международная модель компетенций членов советов директоров (СД). Модель включает три блока: профессиональные компетенции (знания), коммуникативные и когнитивные навыки, а также личностные качества и установки.

В ближайшие несколько лет большинство респондентов ожидают усиления антикризисной (28%) роли СД — он становится «центром обеспечения устойчивости» бизнеса, а не исключительно институтом контроля. Личностные качества и установки членов совета признают критическими для этой роли 82% респондентов, когнитивные и коммуникационные навыки — 78%, при этом опыт работы в индустрии — лишь 10%. Это означает, что совет усиливается не за счет биографии, а за счет способности мыслить системно, задавать сложные вопросы и удерживать независимую позицию. По словам сооснователя АНД Александра Иконникова, это обусловлено охлаждением экономики, высокой стоимостью капитала и неопределенностью среды: «Теперь от совета директоров ждут не протокольной и формальной роли, а реальной способности ориентировать бизнес в турбулентной среде». Ранее, напомним, глава Минэкономики Максим Решетников заявлял, что рост экономики РФ можно ждать не ранее начала 2027 года.

По этой же причине, когда речь заходит о необходимой профессиональной компетенции, она оказывается сосредоточена вокруг целостного понимания бизнеса и стратегии. Респонденты признают знания в области общего управления бизнесом, стратегии и бизнес-моделей основными факторами, влияющими на качество решений (66% и 64% опрошенных). Кроме того, ключевыми прикладными навыками становятся стратегическое мышление (82%) и навык принятия решений при дефиците информации (68%), что также свидетельствует об усилении стратегической роли совета директоров. Схожие результаты, отметим, выявило и исследование «Совет директоров: взгляд изнутри и извне» Центра устойчивого развития школы управления «Сколково» — более 90% его респондентов назвали фундаментом роли членов СД стратегическое мышление.

Отметим, что ожидания от членов совета директоров имеют гендерные особенности. Так, женщины чаще всего (39%) прогнозируют усиление антикризисной функции — для них будущее совета директоров связано с реагированием на нестабильность, управлением рисками и работой в турбулентной среде. Мужчины, напротив, в самый высокий приоритет ставят стратегическую роль — долгосрочное развитие, формирование видения и определение вектора роста (36%).

Работе членов совета директоров в новом формате чаще всего мешают смешение ролей между ними, акционерами и менеджментом (47%), а также доминирование мажоритарного акционера и культура единоличных решений (45%). Но совет не должен быть тенью собственника, его роль — быть фильтром, защищающим от дорогих ошибок, и «неудобным» собеседником для менеджмента, напоминает член совета директоров ПАО «МКК "Займер"» Александр Борейко. «В устойчивой модели управления совет и менеджмент четко разграничены. Совет утверждает стратегию, определяет допустимый уровень риска, следит за качеством внутреннего контроля и принимает кадровые решения на уровне первых лиц. Менеджмент реализует все это в операционной деятельности и несет за результат персональную ответственность»,— добавляет основатель 5D Consulting Олеся Шевцова.

Анастасия Мануйлова