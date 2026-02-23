С нижегородского военкомата взыскали долг за работу врачей в медкомиссии

Арбитражный суд удовлетворил иск Нижегородской областной больницы им. Н.А. Семашко к военному комиссариату. В 2024 году больница выделяла своих врачей для медицинского освидетельствования призывников в Советском и Нижегородском районах, граждан, направляемых на военные сборы и учебу по военно-учетным специальностям.

Оплату за командировки своих сотрудников больница не получила. В военкомате Нижегородской области посчитали, что надо рассчитать почасовую оплату работы врачей в медкомиссиях, так как в военкоматах они заняты меньшее количество часов по сравнению с обычным рабочим днем в больнице.

Однако суд эту позицию не поддержал, указав, что командировка врачей-специалистов больницы в военкоматы Нижегородской области предполагает для них выполнение работы в течение всего дня. С областного военкомата в пользу медицинского учреждения решено взыскать 1,12 млн руб. задолженности.

Иван Сергеев