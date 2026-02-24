ГК «Трест» дали зеленый свет

Госстройнадзор выдал ГК «Трест» разрешение на строительство бизнес-центра на улице Профессора Попова. На Аптекарском острове в Петроградском районе компания планирует возвести пятиэтажный БЦ класса «А+» общей площадью 23,3 тыс. кв. м. Сдать объект в эксплуатацию «Трест» намерен в первом квартале 2028 года. Инвестиции в проект, по оценкам экспертов, составят 3–3,5 млрд рублей в зависимости от проектных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа компаний «ТРЕСТ» Фото: Группа компаний «ТРЕСТ»

В конце прошлой недели, 19 февраля, Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал компании, входящей в ГК «Трест»,— ООО «Управляющая компания "Доходъ" Д.У.», управляющей закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОХОДЪ — Новая квартира»,— разрешение на строительство (РНС) бизнес-центра на улице Профессора Попова, 38, лит. В. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. РНС рассчитано до февраля 2029 года.

Участок площадью 7,9 га на Петроградской стороне, по соседству с территорией бывшего завода «Ригель», «Трест» приобрел в апреле 2024-го. В октябре прошлого года смольнинский комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик будущего здания. Проект разработали ООО «ВИДИСИ», ООО «Евгений Герасимов и партнеры» и ООО «Проект СПиЧ» по заказу АО «Специализированный застройщик "Строительный Трест"».

Бизнес-центр класса «А+», согласно рендерам, опубликованным на сайте компании, разделен на два корпуса. Их общая площадь составит 23,3 тыс. кв. м., предусмотрен также подземный паркинг. В одном из корпусов, как заявлял после завершения сделки в 2024 году первый заместитель гендиректора компании Анзор Берсиров, разместится штаб-квартира ГК «Трест». Второй корпус площадью 5,9 тыс. кв. м уже выставлен на продажу за 2,454 млрд рублей (420 тыс. за кв. м).

Финансовые вложения в проект, по словам директора департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерины Андреевой, могут составить 3–3,5 млрд рублей (130–150 тыс. рублей за «квадрат») в зависимости от проектных решений.

«На Петроградской стороне существует дефицит доступных для аренды площадей, что связано с престижностью и востребованностью этой локации. Это будет стимулировать спрос на покупку площадей со стороны конечных пользователей и инвесторов. При этом конкуренция среди бизнес-центров, которые ориентированы на продажу, в данном районе увеличивается. Проекты подобного формата здесь реализуют Element и ГК "Бестъ"»,— говорит Екатерина Андреева. Привлекательность выбранного места отмечает и партнер, руководитель офисной группы IPG.Estate Вероника Чаканова: «Локация будет пользоваться высоким спросом — Петроградка остается одним из самых востребованных деловых районов. Кроме того, в этой локации активно реализуются жилые проекты, новая набережная. Среда станет однородной».

Текущие ставки в объектах класса «А» на Петроградской стороне, по данным госпожи Чакановой, составляют 3 тыс. рублей за «квадрат» с НДС. «Ежегодный прирост ставки — около 7,5% — в среднем позволяет прогнозировать ставку 3,5–3,7 тыс. руб. за квадратный метр к сроку реализации»,— добавляет эксперт.

Общий объем сделок с офисной недвижимостью в Петербурге, по данным компании Bright Rich | CORFAC International, в 2025 году составил 425,8 тыс. кв. м, что на 68,5% меньше по сравнению с результатами рекордного 2024-го. При этом в структуре спроса 56% площадей (237,3 тыс. кв. м) были приобретены в собственность и 44% (188,5 тыс. кв. м) — арендованы. «В условиях высоких ставок и нехватки качественного предложения в центральных районах компании воспринимают покупку офиса как альтернативу аренде. Для них это способ не только найти необходимый объем площадей в престижной локации, но и защитить капитал от инфляции»,— объясняет Екатерина Андреева.

Всего в прошлом году в Петербурге было построено 169 тыс. кв. м офисной недвижимости — в 3,5 раза больше, чем годом ранее (24,4 тыс. кв. м). Эксперты связывают такой скачок с завершением строительства крупных бизнес-центров и достаточно высоким спросом. «В Петербурге растет предложение офисов, которые находятся в продаже. В основном это происходит за счет активности застройщиков жилья, которые диверсифицируют портфель проектов на фоне нестабильного спроса на квартиры и ужесточения градостроительной политики»,— заключает госпожа Андреева.

Надежда Ярмула