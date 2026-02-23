Бастрыкин потребовал выяснить источник смога на Фрунзе в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства во Фрунзенском районе Ярославля. Об этом сообщает Информационный центр СК России, в который поступило обращение о неприятном запахе.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В результате деятельности предприятия, осуществляющего очистку железнодорожных цистерн от нефтепродуктов, происходят регулярные выбросы в атмосферу. Местные жители постоянно ощущают неприятный запах. Несмотря на превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, до настоящего времени мер к устранению нарушений не принято»,— говорится в сообщении Информационного центра.

Ярославское управление СК России проводит процессуальную проверку, а теперь по поручению главы ведомства возбудит уголовное дело. Господин Бастрыкин также потребовал доложить ему о предварительных и окончательных результатах расследования.

В министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области «Ъ-Ярославль» сообщили, что в 2025 году по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе уже было возбуждено уголовное дело. По обращениям граждан проводилась комплексная проверка министерством лесного хозяйства и природопользования, прокуратурой Ярославской области, Росприроднадзором и Роспотребнадзором.

«В ходе проверки был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства. Нарушители были привлечены к административной ответственности. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха во Фрунзенском районе. Расследование дела продолжается. Тем временем постоянно проводится мониторинг ситуации и, в случае превышения показателей, принимаются незамедлительные меры»,— рассказали в министерстве.

Жители Фрунзенского района на протяжении длительного времени сообщают о неприятном запахе. Источником выбросов они называют предприятие по очистке железнодорожных цистерн «Регион-Склад». Вместе с тем, как сообщал «Ъ-Ярославль» гендиректор предприятия Алексей Морозов, в период приостановки работы предприятия жалобы жителей на смог продолжались.

Площадка «Регион-склада» находится на земельном участке РЖД по договору субаренды. В конце марта 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что договор будет расторгнут. Однако АО «Регион-Склад» не согласилось с этим и обжаловало попытку расторжения в суде.

Алла Чижова