Подземный Петербург

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского завершил создание «Трехмерной модели геологического строения подземного пространства территории Санкт-Петербурга». Предполагается, что проект позволит на ранних стадиях оценивать геологические риски и обосновывать параметры строительства, в том числе сложных сооружений, таких как линии метрополитена и коллекторы глубокого заложения, рассказал «Ъ Северо-Запад» председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3D-модель подземного пространства Санкт-Петербурга

Фото: Институт Карпинского 3D-модель подземного пространства Санкт-Петербурга

Фото: Институт Карпинского

По его словам, над созданием модели работали 2,5 года, а в ее основу легли материалы, сформированные по данным более 9,6 тыс. инженерно-геологических скважин. Стоимость проекта составила около 30 млн рублей.

Как пояснил «Ъ Северо-Запад» генеральный директор Института Карпинского Павел Химченко, модель впервые формирует целостное трехмерное представление о геологическом строении подземного пространства города и не имеет аналогов в России. Это инструмент стратегического планирования, который позволяет на ранних стадиях оценивать геологические риски, инженерные ограничения и обосновывать параметры строительства объектов различной сложности — от метрополитена и тоннелей до систем водоснабжения и других сооружений.

Господин Химченко отметил, что модель можно применять, как частичную альтернативу проведению инженерных изысканий, необходимых для подготовки объектов капитального строительства, а также в качестве справочных и достоверных сведений при проведении экспертизы результатов инженерно-геологических изысканий. Актуализировать модель и внедрить ее в государственные информационные системы города планируют уже в этом году.

О более подробном устройстве модели «Ъ Северо-Запад» рассказал руководитель проекта, главный геолог отдела региональной геологии и полезных ископаемых западных районов Института Карпинского Николай Филиппов.

Он сообщил, что геологическая легенда модели составлена на основе легенды Ильменской серии листов Госгеолкарты-200, созданной Институтом Карпинского, с необходимой адаптацией. База данных трехмерной модели Петербурга включает в себя два картографических слоя: точечный слой «Скважины», который обеспечивает хранение данных о пространственном положении скважин, и точечный слой «Колонки скважин», где хранятся данные о послойном описании керна скважин. В ближайшей перспективе модель дополнят инженерно-геологическим и гидрогеологическим модулями, уточнил господин Филиппов.

В институте полагают, что с учетом постоянного расширения границ города, реализации стратегически значимых проектов, включая проект по созданию высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, модель подземного пространства может быть весьма востребованной.

Владимир Колодчук