Имущество волгоградской клиники «Изабелла» выставили на торги за долги перед ФНС

ТУ Росимущества в Волгоградской области выставило на продажу лазерную систему для нейрохирургической подтяжки кожи и контурного моделирования LUMENIS Aluma, которая принадлежит клинике медицинской косметологии «Изабелла». Начальная цена торгов 1,75 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

В документации к лоту указано, что аппарат арестован за за долги по налогам в 166,5 тыс. руб. Оценщик ООО «Бизнес-новация» Александр Фуртак оценил имущество в 1,75 млн руб., хотя первоначальная стоимость аппарата составляла 3,5 млн руб. Согласно заключению, система 2015 года выпуска находится в удовлетворительном состоянии, но требует текущего ремонта (коэффициент износа 50%).

Прием заявок на участие в торгах стартовал 20 февраля и продлится до 23 марта. Итоги подведут 27 марта.

По данным ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Клиника медицинской косметологии „Изабелла“» открыто 25 исполнительных производств на 618 тыс. руб. У компании арестованы счета. По итогам 2024 года выручка клиники составила 1,9 млн руб., а прибыль с 2022 года остается нулевой. По состоянию на 10 ноября 2025-го, налоговая задолженность декларировалась на уровне 316 тыс. руб.

В 2022-м и 2023 году межрайонная ИФНС России №2 по Волгоградской области и пациентка Алла Устинова заявляли о намерениях обратиться в суд с требованием признать клинику банкротом. Согласно акту суда от 30 января 2024 года, Хостинский районный суд Сочи в 2021 году взыскал с «Изабеллы» 1,74 млн руб. за некачественное оказание медицинских услуг, причинивших вред здоровью уроженке Балашова Алле Устиновой. Однако с выплатами клиника задержалась, из-за чего был подан иск о несостоятельности. В итоге дело о банкротстве тогда завершилось мировым соглашением: при условии выплаты 1,25 млн руб. в течение 16 месяцев кредитор согласилась простить оставшуюся часть долга и проценты.

Клиника «Изабелла» принадлежит Марсело Нтире и его сыновьям Антонио и Андрею Нтире. В 2016 году Марсело Нтире стал фигурантом уголовного дела из-за смерти пациентки на операционном столе. Суд установил, что операция липофилинга подбородка проводилась без полного обследования пациентки и без участия врача-анестезиолога, сообщил V1.RU.

Врача приговорили к трем годам колонии с последующим запретом на медицинскую деятельность, однако позже областной суд освободил его от наказания за истечением сроков давности. В 2022 году клиника также проиграла суд пациентке, которая после ринопластики получила не исправление дыхания, а новые проблемы со здоровьем.

Нина Шевченко