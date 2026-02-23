Биткоин и Ethereum снижались на 4%

Стоимость биткойна с утра снижалась на 3,38%, до $65,747 тыс. Курс другой крупной по капитализации криптовалюты Ethereum падал на 4,87%, до $1,879 тыс.

По состоянию на 13:30 биткойн замедлил падение — он снижается на 2,59%, до $66,3 тыс. Ethereum теряет в цене 2,9% и торгуется на уровне $1,92 тыс., следует из данных биржи Binance.

Рынок криптовалют пережил новый обвал в конце января. Участники рынка связывают это с выдвижением президентом США Дональдом Трампом своего кандидата на пост главы ФРС — Кевина Уорша, считающегося сторонником жесткой монетарной политики. Снижение Ethereum продолжается из-за разочарования инвесторов и отсутствия сильных краткосрочных драйверов.

Подробности — в материале «Ъ».