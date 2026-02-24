Энергетики генерируют инвестиции

Электро- и теплогенерирующие компании СЗФО заявляют об увеличении объема инвестиционных программ на этот год. Так, ПАО «Т Плюс» увеличит инвестпрограмму в Коми в 1,8 раз, до 5 млрд. В пресс-службе «Интер РАО» говорят о кратном росте инвестпрограммы на Калининградской ТЭЦ-2 — до 7,5 млрд рублей. В Ленобласти АО ЛОЭСК увеличит программу с 2,2 млрд в 2025 году до 5,8 млрд в 2026-м. Эксперты констатируют, что рост финансирования строительства и модернизации инфраструктуры говорит, скорее, не о повышении инвестактивности, а о переоценке стоимости проектов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе «Интер РАО», для обеспечения долгосрочной работоспособности генерирующего оборудования Калининградской ТЭЦ-2 и повышения надежности энергоснабжения потребителей региона в 2026 году планируется в 8,5 раз увеличить инвестиционную программу — до 7,5 млрд рублей. Эти средства пойдут в том числе на проведение капиталоемких сервисных работ по продлению ресурса газовых турбин, которые достигли наработки в 100 тыс. эквивалентных часов, объяснили в компании.

В 2026 году инвестиционная программа регионального подразделения ПАО «Т Плюс» в Коми увеличится более чем в 1,8 раза и превысит 5 млрд рублей. Основной объем инвестиций в самом северном регионе присутствия группы будет направлен на завершение строительства газовой котельной в Инте и мазутного хозяйства Воркутинской ТЭЦ-2, модернизацию оборудования и перекладку тепловых сетей.

Объем финансирования, предусмотренный утвержденной инвестиционной программой АО «ЛОЭСК — Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на 2026 год, составляет 5,8 млрд рублей. В 2025 году показатель был равен 2,2 млрд рублей, уточнили в пресс-службе компании. В другой ленинградской электрогенерирующей компании, ООО «РКС-энерго», рассказали, что объем инвестиций в текущем году составит 280,5 млн рублей. В прошлом году стоимость инвестпрограммы была на уровне 214,29 млн рублей, в 2027-м и 2028-м годах на программу предусмотрено по 396,64 млн и 291,72 млн рублей соответственно. Общий объем инвестиций компании на 2025–2028 годы превышает 1,183 млрд рублей.

Основной проект инвестпрограммы «РКС-энерго» — организация учета электроэнергии в многоквартирных домах (МКД). В этом году поставщик планирует установить около 18 тыс. интеллектуальных приборов учета в МКД Ленобласти. В пресс-службе ПАО «ТГК-1» изданию сказали, что не комментируют свою инвестпрограмму.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева полагает, что рост инвестиционных программ энергетических компаний Северо-Запада в текущих условиях выглядит во многом вынужденным шагом. Главный фактор — общий рост капитальных затрат. «Как мы знаем, в последние несколько лет заметно выросли цены на строительные материалы, оборудование, логистику и подрядные работы. В результате даже при сохранении прежних физических объемов модернизации денежная емкость инвестпрограмм автоматически увеличивается. Поэтому во многих случаях речь идет не столько о резком расширении инвестактивности, сколько о переоценке стоимости проектов»,— рассуждает аналитик.

Госпожа Косарева подчеркивает, что связь увеличения финансирования инвестпрограмм с тарифной политикой генерирующих компаний, скорее, обратная. «Не рост тарифов стимулирует инвестиции, а увеличение затрат на строительство и модернизацию подталкивает компании к пересмотру тарифной политики,— поясняет она.— Для сетевых и генерирующих компаний инвестиционная составляющая традиционно закладывается в тарифы, поэтому по мере удорожания проектов давление на тарифы объективно усиливается».

В текущих экономических условиях возможности энергетиков по поиску средств на развитие инфраструктуры остаются ограниченными, продолжает эксперт «ВМТ Консалт». Собственная прибыльность сектора находится под давлением из-за роста издержек и необходимости сдерживать тарифы. Банковское финансирование стало дороже, а доступ к части импортного оборудования усложнился. В этих условиях компании используют комбинированную модель: внутренний денежный поток, тарифные источники, а также точечное привлечение заемного капитала. В ряде случаев инвестиции носят характер отложенного спроса: модернизацию уже невозможно переносить без риска для надежности энергоснабжения.

В целом госпожа Косарева оценивает итоги работы генерирующих компаний в 2025 году как устойчивые, но напряженные. Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что прошедший год был для энергетиков достаточно комфортным с точки зрения погодных условий: достаточно теплая зима и относительно холодное лето не создали каких-то сверхнагрузок на энергосистему.

Господин Бурмистров называет основным фактором, влияющим на работу энергокомпаний, высокий износ мощностей и накопленный недоремонт. «Что касается Калининградской области (где инвестпрограмма выросла кратно), там, с одной стороны, есть специфика, связанная с переходом на автономную работу Калининградской энергосистемы. С другой стороны, влияние оказывают глобальные причины. Строительство новых генерирующих объектов сейчас стало настолько дорогим, что, очевидно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе объем инвестиций в обновление существующих мощностей будет расти»,— согласен руководитель «Infoline-Аналитика».

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году деятельность генерирующих компаний будут определять несколько тенденций. В связи с неизбежным ростом тарифов будут возрастать ожидания пользователей коммунальных услуг, предупреждает господин Бурмистров. Екатерина Косарева предполагает, что продолжится рост капиталоемкости проектов из-за инфляции в строительстве и машиностроении. Кроме этого, усилится акцент на модернизацию действующих мощностей и повышение эффективности, поскольку ввод совершенно новых объектов требует значительных ресурсов. В-третьих, сохранится чувствительность тарифной политики к инвестиционным потребностям отрасли. «Сектор входит в фазу вынужденного инвестиционного цикла, когда вложения продиктованы прежде всего необходимостью поддержания надежности и технологической устойчивости энергосистемы»,— резюмируют аналитики.

Александра Тен