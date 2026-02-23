Группа подростков из Татарстана получила условные сроки за вымогательства и угон

В Татарстане суд признал шестерых родных и двоюродных братьев виновными в совершении трех вымогательств, грабеже, мошенничестве и угоне автомобиля. Четверо из них на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Весной 2024 года злоумышленники под надуманным предлогом требовали у односельчанина 52 тыс. руб., а также открыто похитили у него имущество.

В июле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они встретили на улице 11-летнего ребенка из соседнего села, начали вымогать у него деньги и заставили взять ключи от автомобиля у спящего отца. Подростки посадили ребенка в машину и поехали кататься. Водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет. После аварии компания ушла домой, оставив мальчика одного на проселочной дороге ночью.

Суд назначил фигурантам наказание от одного до трех лет лишения свободы условно.

Анна Кайдалова