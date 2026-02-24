В Санкт-Петербурге 19 февраля был открыт российский филиал индийской рекрутинговой компании Seagull International. До конца года компания планирует трудоустроить в России до 5 тыс. работников через петербургское отделение. Специалисты филиала будут закрывать потребности в тех сферах, где Россия не может покрыть кадровый голод своими сотрудниками. Соучредитель филиала Ашиш Балуни в разговоре с «Ъ Северо-Запад» рассказал об адаптации индийцев в России, поддержке сотрудников и вызовах, с которыми они сталкиваются и которые, надеются в Seagull, исчезнут вследствие контактов руководства России и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Сигал в России капитан Ашиш Чандра Балуни

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Генеральный директор Сигал в России капитан Ашиш Чандра Балуни

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Индийцы очень известны своей способностью к культурной адаптации. Работодатели знают, что они быстро учатся новому и легко осваиваются на новом месте. И они не создают никаких проблем. Наши граждане очень гибкие, мы очень быстро можем принять любую культуру, любую страну. Причем, если мы говорим о погодных условиях, то индийцы действительно готовы адаптироваться к даже, например, работе на Дальнем Востоке при температуре минус 35.

Важно, что у индийцев нет и жестких религиозных ограничений, которые как-то бы усложнили их жизнь здесь. Так что они готовы учиться новому и готовы приезжать.

Около 10 млн человек из Индии уже работают в странах GCC (Персидского залива). У Seagull есть 18 филиалов в разных странах: в Германии, Литве, Финляндии, арабских странах. Граждане тех стран готовы нас принять и принимают.

Вопрос в том, готова ли Россия принять их?

Мы открыли офис в Санкт-Петербурге, чтобы изучать рынок труда в России, смотреть, как думают и действуют работодатели. Теперь мы будем нанимать квалифицированных людей из Индии, и очень важно, что мы собираемся следить, чтобы сотрудников, которые прошли через Seagull, не эксплуатировали на рабочем месте.

Что касается адаптации в России, у нас есть собственный учебный центр для обучения людей. Если человек хочет получить конкурентную специальность, мы можем его обучить. И другая важная вещь, которая есть в этом центре,— изучение русского языка. Хотя в России был закон, согласно которому рабочие, приезжающие в страну, должны были сдать экзамен на знание русского языка, в июне 2025 года его отменили. Теперь это не обязательно, но, естественно, желательно. В особенности для самого рекрута. Мы обязательно подготовим сотрудника в Индии. Минимальный наш языковой курс длится три месяца, за это время человек изучает базовые вещи, чтобы он смог общаться на элементарном уровне в России и не чувствовать себя лишним.

Мы можем предоставлять людей в Россию, но их надо поддерживать, поэтому мы и открыли здесь офис. Потому что если работник не выходит на связь, кому его родственник из Индии должен звонить? Они будут звонить нам. Мы готовы оказывать поддержку в жизни, в обучении, медицине или какую-то иную помощь. Мы хотим заботиться, помогать.

Что касается проживания иностранного сотрудника в России, для среднего звена работодатель обязан предоставить жилье. В Санкт-Петербурге, например, их селят на съемных квартирах или в общежитиях. В Пушкине есть такое общежитие.

Для старшего уровня работодатель предоставляет жилье на две недели, затем они, как правило, находят себе другое сами. В этом случае иногда они привозят с собой семьи, потому что зарплата позволяет. Рабочие звена ниже уже, в принципе, семьи не привозят, а работают, как и другие трудовые мигранты: зарабатывают деньги, чтобы отправить их в Индию для поддержки своей семьи.

При этом Россия пока не очень готова принимать сотрудников из Индии. Есть ряд бюрократических ограничений. Например, вот человек получил патент на работу в Санкт-Петербурге, но в Кудрово он с этим патентом работать не может, потому что это уже другой регион — Ленинградская область. За это работодателю грозит штраф 8 млн рублей. Законодательство требует, чтобы патент действовал строго в том регионе, где он был выдан. Если работодателю нужно перебросить людей, например, на стройку между Москвой и Петербургом, они не могут этого сделать без получения новых разрешений. То есть если работодателю нужны рабочие сразу в нескольких регионах, он обязан делать точный прогноз, где ему необходимы будут сотрудники.

Если смотреть логически, квотирование — это право государства решать, сколько иностранцев должно приезжать в страну. И это правильно. Но если я гендиректор компании и хочу пригласить тысячу строителей, это мое право — решать, куда их отправить. А сейчас получается так, что их никак не переместить, нужно проходить заново процедуры оформления документов, а это очень долго.

Мы почти каждый день этот вопрос обсуждаем. Россия и Индия подписали первые договоренности на высоком уровне в июне — декабре, когда на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди приезжал президент Владимир Путин. Думаю, мы движемся в сторону решения. Потихоньку Россия идет навстречу нашим сотрудникам и работодателям. Надеюсь, что эти проблемы исчезнут и работа с гражданами Индии будет обоюдовыгодная.

Подготовила Полина Пучкова