Нижегородский аэропорт за сутки принял 29 рейсов, следовавших в Москву

В минувшие сутки нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») принял в качестве запасного 29 рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, из них 11— международных, в том числе четыре рейса, выполняемые на широкофюзеляжных самолетах. В московских аэропортах в это время были введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Для обеспечения обслуживания бортов в аэропорту был создан оперативный штаб и привлечен дополнительный персонал. По решению экипажей пассажиры находились в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения.

Часть авиакомпаний приняла решение о высадке пассажиров из самолетов в связи с окончанием рабочего времени экипажей. Пассажиров в максимально возможные сроки перевезли в терминал.

Более 850 пассажиров отправили в Москву на 15 автобусах. Еще 100 человек уехали в столицу самостоятельно наземным транспортом. Остальные пассажиры ожидали свои вылеты в терминале.

Одновременно аэропорт продолжал обслуживать рейсы, выполняемые по регулярному расписанию. После снятия ограничений в аэропортах Москвы все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в аэропорты назначения.