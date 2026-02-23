Зарубежные СМИ: Почему ликвидация лидера наркокартеля вызвала протесты в Мексике?

Протесты, поджоги и баррикады — в Мексике вспыхнули массовые беспорядки. Поводом стала ликвидация Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, лидера одного из крупнейших наркокартелей страны — «Нового поколения Халиско». Столкновения продолжаются как минимум в семи штатах. Эпицентр — Халиско, который считается базой картеля. Местные СМИ сообщали о поджогах супермаркетов в туристических центрах Канкун и Пуэрто-Вальярта. В аэропорту столицы штата — Гвадалахаре — сожгли самолет. Католические епископы призвали верующих усилить меры личной безопасности и молиться за мир в стране. А местная футбольная лига приостановила матчи из-за невозможности обеспечить безопасность. Также сообщается о погибших, в том числе среди мирных жителей. Эль Менчо считался одним из самых разыскиваемых наркобаронов в мире. Возглавляемый им картель действует в десятках стран и входит в число наиболее влиятельных преступных группировок Латинской Америки. Власти США назначали награду в $15 млн за информацию, которая поможет задержать Эль Менчи. По данным мексиканского Минобороны, в операции были задействованы авиация и спецназ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: State Department / Handout / Reuters Фото: State Department / Handout / Reuters

Ликвидация Эль Менчо произошла на фоне давления со стороны Дональда Трампа, который требовал от Мексики решительных мер против картелей и допускал, что США могут самостоятельно, в одностороннем порядке, решить проблему с помощью военного вмешательства, пишет The Washington Post. По данным собеседников издания, страны регулярно координировали действия, в том числе с участием военного командования Соединенных Штатов. Разведподдержка и совместная работа, как считает часть американских чиновников, позволили добиться результата без ввода войск на территорию Мексики.

К подготовке операции подключили созданную месяц назад межведомственную группу под руководством американских военных, уточняет Reuters. Она собрала и передала Мехико подробное досье на главу картеля. При этом сам рейд проводили мексиканские военные. Но именно разведданные стали ключевой частью подготовки операции, говорится в материалах издания.

По информации Министерства обороны Мексики, спецподразделения пытались задержать Эль Менчо в небольшом городке в штате Халиско. В ходе перестрелки он получил тяжелые ранения и умер при транспортировке в Мехико. Погибли и несколько бойцов картеля, есть раненые среди военных. Почти сразу после того, как стало известно о ликвидации лидера, в нескольких штатах участники картеля начали поджигать автомобили, перекрывать трассы и атаковать силовиков, сообщает издание Mexico News Daily. Как минимум в восьми штатах стали поджигать баррикады. На этом фоне в нескольких городах власти отменили школьные занятия и остановили работу общественного транспорта. Жителей и туристов призвали оставаться дома.

Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что в большинстве районов ситуация остается стабильной. При этом гибель Эль Менчо не означает, что картель распадется. Внутри организации может начаться борьба за контроль, и это способно привести к дальнейшей эскалации, заключает издание. Между тем ликвидация главы Сервантеса стала самым серьезным ударом по мексиканским картелям за более чем десятилетие.