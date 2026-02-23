Долг Киргизии перед «РусГидро» по проекту ГЭС превышает $51 млн

Киргизия осталась должна «РусГидро» (MOEX: HYDR) за отказ от проекта Верхне-Нарынского каскада ГЭС $37 млн. С процентами сумма долга превышает $51 млн, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.

По словам господина Жапарова, проценты по этому долгу «растут с каждым днем». «Международный суд... вынес решение, что такие проценты будут начисляться. Поэтому я направил в Москву делегацию во главе с Данияром Амангельдиевым с поручением обсудить пути выхода из этого долга»,— рассказал он киргизскому агентству «Кабар».

Киргизия и Россия в сентябре 2012 года подписали соглашения о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбар-Ата-1. В январе 2016-го Киргизия в одностороннем порядке денонсировала соглашения. Правительство республики назвало одной из причин отсутствие решений по финансированию проектов, а также предлагаемое российской стороной удорожание кредитных средств, которые планировалось привлечь для строительства ГЭС. Инвестиции «РусГидро» на тот момент составляли $37 млн. Компания потребовала их вернуть и обратилась в третейский суд в Гааге.