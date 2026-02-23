BAFTA за «Битвой»

В Лондоне прошла 79-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом 2025 года на ней была названа «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, всего получившая шесть наград. Лучшим британским фильмом стал «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Хлои Чжао. Помимо этого церемония преподнесла несколько сюрпризов не только собравшимся в зале, но и Юлии Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: продюсер Пиппа Харрис, режиссер фильма «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Хлоя Чжао и актриса Джесси Бакли

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Слева направо: продюсер Пиппа Харрис, режиссер фильма «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Хлоя Чжао и актриса Джесси Бакли

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

На данный момент кинонаградная гонка — в этом году необычно долгая (венчающую ее премию «Оскар» будут вручать только 15 марта) и очень спокойная по сравнению с прошлым годом, когда один за другим вспыхивали скандалы, а Лос-Анджелес буквально горел в огне пожаров,— вошла в ту стадию, когда фавориты и аутсайдеры окончательно определились. Даже если в каких-то категориях сохраняется интрига (Шаламе против Ди Каприо — кто же станет лучшим актером?), в других — особых неожиданностей не предвидится. Однако британские киноакадемики на прошедшей в Лондоне воскресным вечером церемонии доказали, что умеют удивить.

Впрочем, почти все основные награды распределились в соответствии с прогнозами экспертов.

Политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона стала триумфатором вечера. Фильм, лидировавший по количеству номинаций — их было 14 — выиграл в 6 из них.

Помимо главной, он получил премии BAFTA за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий (Андерсон), лучшую мужскую роль второго плана (Шон Пенн), лучшую операторскую работу (Майкл Бауман) и лучший монтаж (Эндрю Юргенсон).

Шон Пенн на церемонию не приехал, а остальные лауреаты трогательно благодарили многолетнего соратника Андерсона британца Адама Сомнера, который был одним из продюсеров картины. Во время съемок он тяжело болел и умер почти сразу по их окончании.

Основной конкурент «Битвы за битвой», блюзовый хоррор «Грешники» Райна Куглера отставал от нее всего на одну номинацию. Он получил три награды: за лучший оригинальный сценарий (Райн Куглер стал первым чернокожим в истории BAFTA, победившим в этой категории), лучшую женскую роль второго плана (Вунми Мосаку) и лучшую музыку к фильму (композитор Людвиг Горанссон, обладатель двух «Оскаров» и одной премии BAFTA).

«Хамнет» со своими 11 номинациями — рекорд BAFTA для фильма, снятого женщиной,— также завоевал две ожидаемые награды: главную в разделе британских фильмов и еще одну — за лучшую женскую роль. Джесси Бакли, сыгравшая жену Уильяма Шекспира и мать его умершего в 11 лет единственного сына, является абсолютной фавориткой сезона, так что, судя по всему, это не последняя ее премия.

Однако того, как распределятся другие актерские призы, не мог предсказать никто. Уже Вунми Мосаку и Шон Пенн обошли фронтраннеров в своих категориях — Тияну Тейлор («Битва за битвой») и Стеллана Скарсгарда («Сентиментальная ценность» Йоакима Триера) соответственно.

Но главным сюрпризом вечера в первую очередь для самого лауреата стала победа британца Роберта Арамайо («Я ругаюсь» Кирка Джонса) в номинации «Лучшая мужская роль», где все ставили либо на Тимоти Шаламе («Марти Великолепный» Джоша Сэфди), либо на Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»).

Голливудские звезды с трудом держали лицо, когда Арамайо, до того получивший премию «Восходящая звезда», обладатель которой выбирается зрительским голосованием, поднялся на сцену второй раз. Никогда британский патриотизм не торжествовал на церемонии BAFTA настолько оглушительно, а воспоминания о «бостонском чаепитии» не причиняли такую острую боль.

«Я ругаюсь», основанный на реальной истории активиста с синдромом Туретта Джона Дэвидсона, сумел вырваться из загончика британских фильмов: он выдвигался на награды в пяти категориях и выиграл в двух. Кроме Арамайо в своей номинации победила директор по кастингу Лорен Эванс. С этим же фильмом был связан самый неловкий момент церемонии: присутствовавший в зале прототип главного героя время от времени выкрикивал со своего места ругательства, в том числе внушающее всем праведный ужас «N-word». Ведущему Алану Каммингу пришлось дважды объяснять, что такое синдром Туретта, и извиняться перед потенциальными оскорбленными, однако многие пламенные борцы за все хорошее в соцсетях к нему не прислушались.

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо предсказуемо победил в технических категориях: лучшая работа художника-постановщика (Тамара Деверелл и Шейн Вийо), художника по костюмам (Кейт Хоули) и лучший грим и прически (Джордан Сэмюэл, Клиона Фьюри, Майк Хилл и Меган Мэйни). «Сентиментальной ценности» пришлось довольствоваться наградой за лучший фильм на иностранном языке — это первая премия BAFTA для Норвегии. А «Марти Великолепный», у которого было 11 номинаций, и вовсе ушел с пустыми руками. Вряд ли такая ситуация повторится на «Оскаре» — по крайней мере Роберт Арамайо там точно не участвует, однако все-таки британцы смешали карты прогнозистам и прибавили наградному сезону-2026 так не хватавшего ему огонька.

Юлии Шагельман