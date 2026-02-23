Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
BAFTA за «Битвой»

Британская киноакадемия не поскупилась на сюрпризы

В Лондоне прошла 79-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом 2025 года на ней была названа «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, всего получившая шесть наград. Лучшим британским фильмом стал «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Хлои Чжао. Помимо этого церемония преподнесла несколько сюрпризов не только собравшимся в зале, но и Юлии Шагельман.

Слева направо: продюсер Пиппа Харрис, режиссер фильма «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Хлоя Чжао и актриса Джесси Бакли

Слева направо: продюсер Пиппа Харрис, режиссер фильма «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Хлоя Чжао и актриса Джесси Бакли

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Слева направо: продюсер Пиппа Харрис, режиссер фильма «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"» Хлоя Чжао и актриса Джесси Бакли

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

На данный момент кинонаградная гонка — в этом году необычно долгая (венчающую ее премию «Оскар» будут вручать только 15 марта) и очень спокойная по сравнению с прошлым годом, когда один за другим вспыхивали скандалы, а Лос-Анджелес буквально горел в огне пожаров,— вошла в ту стадию, когда фавориты и аутсайдеры окончательно определились. Даже если в каких-то категориях сохраняется интрига (Шаламе против Ди Каприо — кто же станет лучшим актером?), в других — особых неожиданностей не предвидится. Однако британские киноакадемики на прошедшей в Лондоне воскресным вечером церемонии доказали, что умеют удивить.

Впрочем, почти все основные награды распределились в соответствии с прогнозами экспертов.

Политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона стала триумфатором вечера. Фильм, лидировавший по количеству номинаций — их было 14 — выиграл в 6 из них.

Помимо главной, он получил премии BAFTA за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий (Андерсон), лучшую мужскую роль второго плана (Шон Пенн), лучшую операторскую работу (Майкл Бауман) и лучший монтаж (Эндрю Юргенсон).

Шон Пенн на церемонию не приехал, а остальные лауреаты трогательно благодарили многолетнего соратника Андерсона британца Адама Сомнера, который был одним из продюсеров картины. Во время съемок он тяжело болел и умер почти сразу по их окончании.

Основной конкурент «Битвы за битвой», блюзовый хоррор «Грешники» Райна Куглера отставал от нее всего на одну номинацию. Он получил три награды: за лучший оригинальный сценарий (Райн Куглер стал первым чернокожим в истории BAFTA, победившим в этой категории), лучшую женскую роль второго плана (Вунми Мосаку) и лучшую музыку к фильму (композитор Людвиг Горанссон, обладатель двух «Оскаров» и одной премии BAFTA).

«Хамнет» со своими 11 номинациями — рекорд BAFTA для фильма, снятого женщиной,— также завоевал две ожидаемые награды: главную в разделе британских фильмов и еще одну — за лучшую женскую роль. Джесси Бакли, сыгравшая жену Уильяма Шекспира и мать его умершего в 11 лет единственного сына, является абсолютной фавориткой сезона, так что, судя по всему, это не последняя ее премия.

Однако того, как распределятся другие актерские призы, не мог предсказать никто. Уже Вунми Мосаку и Шон Пенн обошли фронтраннеров в своих категориях — Тияну Тейлор («Битва за битвой») и Стеллана Скарсгарда («Сентиментальная ценность» Йоакима Триера) соответственно.

Но главным сюрпризом вечера в первую очередь для самого лауреата стала победа британца Роберта Арамайо («Я ругаюсь» Кирка Джонса) в номинации «Лучшая мужская роль», где все ставили либо на Тимоти Шаламе («Марти Великолепный» Джоша Сэфди), либо на Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»).

Голливудские звезды с трудом держали лицо, когда Арамайо, до того получивший премию «Восходящая звезда», обладатель которой выбирается зрительским голосованием, поднялся на сцену второй раз. Никогда британский патриотизм не торжествовал на церемонии BAFTA настолько оглушительно, а воспоминания о «бостонском чаепитии» не причиняли такую острую боль.

«Я ругаюсь», основанный на реальной истории активиста с синдромом Туретта Джона Дэвидсона, сумел вырваться из загончика британских фильмов: он выдвигался на награды в пяти категориях и выиграл в двух. Кроме Арамайо в своей номинации победила директор по кастингу Лорен Эванс. С этим же фильмом был связан самый неловкий момент церемонии: присутствовавший в зале прототип главного героя время от времени выкрикивал со своего места ругательства, в том числе внушающее всем праведный ужас «N-word». Ведущему Алану Каммингу пришлось дважды объяснять, что такое синдром Туретта, и извиняться перед потенциальными оскорбленными, однако многие пламенные борцы за все хорошее в соцсетях к нему не прислушались.

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо предсказуемо победил в технических категориях: лучшая работа художника-постановщика (Тамара Деверелл и Шейн Вийо), художника по костюмам (Кейт Хоули) и лучший грим и прически (Джордан Сэмюэл, Клиона Фьюри, Майк Хилл и Меган Мэйни). «Сентиментальной ценности» пришлось довольствоваться наградой за лучший фильм на иностранном языке — это первая премия BAFTA для Норвегии. А «Марти Великолепный», у которого было 11 номинаций, и вовсе ушел с пустыми руками. Вряд ли такая ситуация повторится на «Оскаре» — по крайней мере Роберт Арамайо там точно не участвует, однако все-таки британцы смешали карты прогнозистам и прибавили наградному сезону-2026 так не хватавшего ему огонька.

Юлии Шагельман

Актрисы Джесси Бакли (слева), номинированная на BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Гамнет», и Мэгги Джилленхол

Актрисы Джесси Бакли (слева), номинированная на BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Гамнет», и Мэгги Джилленхол

Фото: AP / Alastair Grant

Слева направо: k-pop исполнительницы Ejae, Одри Нуна и Рей Ами

Слева направо: k-pop исполнительницы Ejae, Одри Нуна и Рей Ами

Фото: AP / Alastair Grant

Актриса Моника Беллуччи

Актриса Моника Беллуччи

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Слева направо: Эрик Сайндон, Ричард Бэйнхэн, Джо Леттери и Дэниел Барретт с премией BAFTA за специальные и визуальные эффекты в фильме «Аватар: Огонь и пепел»

Слева направо: Эрик Сайндон, Ричард Бэйнхэн, Джо Леттери и Дэниел Барретт с премией BAFTA за специальные и визуальные эффекты в фильме «Аватар: Огонь и пепел»

Фото: AP / Alastair Grant

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин прибыли на церемонию с CEO BAFTA Джейн Милличип и лордом-лейтенантом британского королевского двора Кеном Олиса

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин прибыли на церемонию с CEO BAFTA Джейн Милличип и лордом-лейтенантом британского королевского двора Кеном Олиса

Фото: Jaimi Joy / Pool / Reuters

Актриса Тияна Тейлор, номинированная на премию за роль в фильме «Битва за битвой»

Актриса Тияна Тейлор, номинированная на премию за роль в фильме «Битва за битвой»

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Слева направо: Альжбета Караскова Павел Таланкин, Радован Сибрт, Дэвид Боренштейн и Хелле Фабер с премией BAFTA за документальный фильм «Мистер Никто против Путина»

Слева направо: Альжбета Караскова Павел Таланкин, Радован Сибрт, Дэвид Боренштейн и Хелле Фабер с премией BAFTA за документальный фильм «Мистер Никто против Путина»

Фото: AP / Alastair Grant

Актер, номинант на BAFTA Пол Мескал («Гамнет») и певица Грейси Абрамс

Актер, номинант на BAFTA Пол Мескал («Гамнет») и певица Грейси Абрамс

Фото: AP / Alastair Grant

Монтажер Эндрю Юргенсен получил BAFTA за монтаж фильма «Битва за битвой»

Монтажер Эндрю Юргенсен получил BAFTA за монтаж фильма «Битва за битвой»

Фото: AP / Alastair Grant

Актриса, номинант на BAFTA Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)

Актриса, номинант на BAFTA Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)

Фото: AP / Alberto Pezzali

Слева направо: продюсер Алан МакАлекс, актер и режиссер Фархан Ахтар, режиссер Лакшмиприя Деви, актер и режиссер Ритеш Сидвани, получившие награду за лучший детский и семейный фильм «Бунг», позируют с медвежонком Паддингтоном

Слева направо: продюсер Алан МакАлекс, актер и режиссер Фархан Ахтар, режиссер Лакшмиприя Деви, актер и режиссер Ритеш Сидвани, получившие награду за лучший детский и семейный фильм «Бунг», позируют с медвежонком Паддингтоном

Фото: AP / Alastair Grant

Актриса, номинант на BAFTA Эмма Стоун («Бугония»)

Актриса, номинант на BAFTA Эмма Стоун («Бугония»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актеры Ноа Джуп и Сэди Синк

Актеры Ноа Джуп и Сэди Синк

Фото: AP / Alberto Pezzali

Слева направо: сценарист Уэйл Дэвис, режиссер Акинола Дэвис-младший с BAFTA за лучший дебют за фильм «Тень моего отца» и актер, номинант на BAFTA Итан Хоук («Голубая луна»)

Слева направо: сценарист Уэйл Дэвис, режиссер Акинола Дэвис-младший с BAFTA за лучший дебют за фильм «Тень моего отца» и актер, номинант на BAFTA Итан Хоук («Голубая луна»)

Фото: AP / Alastair Grant

Номинированная на BAFTA актриса Чейз Инфинити («Битва за битвой»)

Номинированная на BAFTA актриса Чейз Инфинити («Битва за битвой»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Тоби Джонс

Актер Тоби Джонс

Фото: AP / Alberto Pezzali

Актрисы Гидеон Адлон (слева) и Одесса Эзайон, представленная в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Марти Великолепный»

Актрисы Гидеон Адлон (слева) и Одесса Эзайон, представленная в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Марти Великолепный»

Фото: AP / Alastair Grant

Слева направо: актеры Бен Джексон, Дин Атта и режиссер Баз Селлз стали обладателями BAFTA за короткометражный анимационный фильм «Два черных парня в раю»

Слева направо: актеры Бен Джексон, Дин Атта и режиссер Баз Селлз стали обладателями BAFTA за короткометражный анимационный фильм «Два черных парня в раю»

Фото: AP / Alastair Grant

Актер Аарон Пьер

Актер Аарон Пьер

Фото: AP / Alberto Pezzali

Актеры Джесси Племонс и Кирстен Данст

Актеры Джесси Племонс и Кирстен Данст

Фото: AP / Alberto Pezzali

Актер Леонардо Ди Каприо, получивший номинацию за роль в картине «Битва за битвой»

Актер Леонардо Ди Каприо, получивший номинацию за роль в картине «Битва за битвой»

Фото: AP / Alastair Grant

Актриса Пози Стерлинг

Актриса Пози Стерлинг

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Режиссеры Дэвид Боренштейн (слева) и Павел Таланкин («Мистер Никто против Путина»)

Режиссеры Дэвид Боренштейн (слева) и Павел Таланкин («Мистер Никто против Путина»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Актер Тимоти Шаламе, номинированный на BAFTA за главную роль в фильме «Марти Великолепный»

Актер Тимоти Шаламе, номинированный на BAFTA за главную роль в фильме «Марти Великолепный»

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Эйми Лу Вуд

Актриса Эйми Лу Вуд

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Модель и телеведущая Леоми Андерсон

Модель и телеведущая Леоми Андерсон

Фото: AP / Alastair Grant

Художники Шейн Вие и Тамара Деверелл получили BAFTA за лучшую работу художника-постановщика («Франкенштейн»)

Художники Шейн Вие и Тамара Деверелл получили BAFTA за лучшую работу художника-постановщика («Франкенштейн»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Актриса Ханна Ван Дер Вестхойзен

Актриса Ханна Ван Дер Вестхойзен

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Режиссер и сценарист Оливер Лаше

Режиссер и сценарист Оливер Лаше

Фото: AP / Alberto Pezzali

Слева направо: Клиона Фьюри, Джордан Сэмюэль, Миган Мэни и Майк Хилл выиграли премию за лучший грим и прически в фильме «Франкенштейн»

Слева направо: Клиона Фьюри, Джордан Сэмюэль, Миган Мэни и Майк Хилл выиграли премию за лучший грим и прически в фильме «Франкенштейн»

Фото: AP / Alastair Grant

Актриса Ханна Уоддингем

Актриса Ханна Уоддингем

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Киллиан Мерфи

Актер Киллиан Мерфи

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Мэтт Хатон, Джорджи Вайлман и Харриетт Райт получили премию за короткометражный фильм «Это эндометриоз»

Мэтт Хатон, Джорджи Вайлман и Харриетт Райт получили премию за короткометражный фильм «Это эндометриоз»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Актриса и дизайнер Пега Пурманд

Актриса и дизайнер Пега Пурманд

Фото: AP / Alastair Grant

Актриса Эрин Доэрти

Актриса Эрин Доэрти

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актер Роберт Арамайо

Актер Роберт Арамайо

Фото: Alastair Grant / AP

Слева направо: актриса, номинант на BAFTA Эмили Уотсон («Гамнет»), продюсер Клэр Биннс с BAFTA за выдающийся британский вклад в кинематограф и актер, номинант на BAFTA Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)

Слева направо: актриса, номинант на BAFTA Эмили Уотсон («Гамнет»), продюсер Клэр Биннс с BAFTA за выдающийся британский вклад в кинематограф и актер, номинант на BAFTA Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)

Фото: AP / Alastair Grant

Актер Патрик Демпси

Актер Патрик Демпси

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Актриса Джесси Бакли

Актриса Джесси Бакли

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Слева направо: актриса Андреа Бернтсен, режиссер Йоаким Триер, актрисы Мария Экерховд и Инга Йосефине Ибсдоттер-Лиллеос

Слева направо: актриса Андреа Бернтсен, режиссер Йоаким Триер, актрисы Мария Экерховд и Инга Йосефине Ибсдоттер-Лиллеос

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Продюсер Пиппа Харрис и режиссер Хлоя Чжао

Продюсер Пиппа Харрис и режиссер Хлоя Чжао

Фото: Alastair Grant / AP

Режиссер Пол Томас Андерсон

Режиссер Пол Томас Андерсон

Фото: Alastair Grant / AP

