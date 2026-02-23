Два человека пострадали при пожаре в здании в Сосновом Бору
Пожар в здании размером 1015 метров в Сосновом Бору ликвидировали 23 февраля. В результате происшествия в больницу доставили двух человек, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
Работы по ликвидации возгорания вели подразделения 71-й пожарной части. С верхних этажей эвакуировали 40 человек, с восьмого — десять. Пожарные спасли 15 человек, среди которых один несовершеннолетний. Двух пострадавших госпитализировали.
«Пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сосновый Бор»,— добавили в ведомстве.