Два человека пострадали при пожаре в здании в Сосновом Бору

Пожар в здании размером 1015 метров в Сосновом Бору ликвидировали 23 февраля. В результате происшествия в больницу доставили двух человек, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Работы по ликвидации возгорания вели подразделения 71-й пожарной части. С верхних этажей эвакуировали 40 человек, с восьмого — десять. Пожарные спасли 15 человек, среди которых один несовершеннолетний. Двух пострадавших госпитализировали.

«Пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сосновый Бор»,— добавили в ведомстве.

Татьяна Титаева