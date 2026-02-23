В суд передали дело о взятках сотрудника «Газпром газораспределение Челябинск»

Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максима Шмидта. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, с декабря 2023 года по декабрь 2024 года заместитель главного инженера получил от предпринимателя взятки на сумму около 1,4 млн руб. Взамен сотрудник газораспределительной компании помогал бизнесмену в своевременном подписании актов выполненных работ по заключенным договорам подряда и оплату работ в максимально короткие сроки, сообщает прокуратура.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» задержали в июне прошлого года сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. В ходе расследования арестовано имущество обвиняемого стоимостью более 26,6 млн руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.