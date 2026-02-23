Более десяти человек пострадали при массовом ДТП с 16 машинами на западе Турции

В провинции Сакарья на западе Турции столкнулись 16 автомобилей. При ДТП пострадали 13 человек, четверо из них — в тяжелом состоянии, сообщило IHA.

По данным агентства, среди участников столкновения были автобусы, маршрутки и фуры. ДТП произошло на трассе TEM в районе деревни Аланджума. Предварительная причина аварии — ухудшение видимости из-за подожженных шин на обочине. Водители были вынуждены резко тормозить на этом участке трассы, из-за чего не успевали вовремя отреагировать на ситуацию на дороге.

Движение по трассе TEM в сторону Анкары было на долгое время перекрыто. Обстоятельства и точные причины ЧП устанавливаются.