В Татарстане зарегистрировано 31 малое и среднее предприятие, занимающееся разработкой и производством беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих к ним. По этому показателю республика занимает пятое место в стране, сообщает пресс-служба Цифровой платформы МСП.

Татарстан занял пятое место по числу производителей беспилотников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Татарстан уступает только Москве, где находится 202 предприятия, Московской области (71), Санкт-Петербургу (65) и Самарской области (33).

В целом по России число предприятий в сфере БАС за три года выросло более чем в два раза — с 352 до 793 компаний. За последний год их количество увеличилось почти на сотню. Малый и средний бизнес сегодня формирует около 75% всех производителей беспилотников и комплектующих в стране.

