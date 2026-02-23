Telegraph: Эпштейн арендовал шесть складов для хранения данных о преступлениях

Финансист Джеффри Эпштейн использовал шесть секретных складов в разных штатах США, чтобы скрыть фотографии и компьютеры, содержащие доказательства своих преступлений, от полиции. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на материалы дела.

Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / AFP

Фото: Jonathan Raa / NurPhoto / AFP

По информации издания, следователи так и не провели обыски в этих местах. Этот факт, уточняет The Telegraph, повышает вероятность того, что в деле Эпштейна остаются еще не изученные документы.

Как отмечает газета, после получения информации о готовящемся обыске в середине 2000-х годов Джеффри Эпштейн нанял частных детективов. Те переместили компьютеры в секретное хранилище в Нью-Йорке, за что получили десятки тысяч долларов.

Кроме того, сотрудники Эпштейна обсуждали вывоз компьютеров и дисков с его острова на Виргинских островах в тайники. Эти материалы, предполагает The Telegraph, относятся к периоду до 2009 года, когда власти опубликовали первые письма финансиста. Детали переписки Эпштейна указывают на то, что схему с сокрытием компьютеров и документов удалось осуществить не один раз. Есть ли сейчас доступ к этим данным и сохранены ли они до сих пор, издание не сообщает.

В 2008 году Джеффри Эпштейна осудили за склонение несовершеннолетней к проституции. Летом 2019 года его повторно задержали. Тогда финансиста обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда. После изучения документов по делу финансиста стали известны его связи со множеством высокопоставленных чиновников и знаменитостей. Один из резонансных эпизодов касается задержания на прошлой неделе брата короля Великобритании Карла III Эндрю. После 12-часового допроса его отпустили. Позднее в полиции подтвердили, что следственные действия связаны с подозрением в ненадлежащем исполнении обязанностей на госслужбе.