Неизвестные похитили из ювелирного на проспекте Стачек украшения на 1,1 млн рублей

Полиция разыскивает злоумышленников, обворовавших ювелирный магазин на проспекте Стачек. Из торговой точки вынесли украшения на 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Правоохранителям поступил вызов о краже в 17:54 22 февраля. Сотрудники ведомства выяснили, что ювелирные изделия выкрали в период с 16:20 до 16:40, открыв витрину.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Полиция реализует мероприятия для определения и задержания лиц, причастных к краже.

Татьяна Титаева