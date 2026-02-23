Госавтоинспекция Ростовской области предупредила о затруднении на М-4 «Дон»

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области наблюдается затруднение движения протяженностью до 4 км. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, на южном направлении автомагистрали, с 1011 км по 1013-й, специалисты выполняют круглосуточные работы: срез дорожного полотна и укладку асфальтобетонного покрытия. «В ходе работ поочередно перекрываются правая и левая полосы движения»,– пояснили в ГАИ.

Инспекторы порекомендовали автолюбителям и водителям совершать объезд: съехать на развязку город Шахты (1000 км М-4 «Дон»), далее двигаться через Новочеркасск.

«Призываем водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута, быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков»,– резюмировали в областной Госавтоинспекции.

Ефим Мартов