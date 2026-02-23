Oman Air с 25 марта начнет летать из Екатеринбурга в Салалу
Авиакомпания Oman Air с 25 марта запустит чартерные рейсы из Екатеринбурга в оманский город Салала, где расположен пляжный курорт, говорится в сообщении перевозчика.
Виды Омана
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Перелеты будут выполняться с интервалом раз в 10 дней до 27 мая.
Султанат Оман расположен на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Йеменом.
С июля 2025 года для россиян в Омане действует безвизовый режим на срок до 30 дней.