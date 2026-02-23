Яхта частично затонула во льду в Петербурге

Частичное затопление яхты произошло в Санкт-Петербурге. Собственник судна принял меры для подъема транспортного средства из воды, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Сотрудники надзорного органа сперва организовали проверку по факту частичного затопления яхты. Добиться действий от собственника помогло вмешательство Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, все произошло из-за неблагоприятной ледовой обстановки. Сотрудники прокуратуры контролируют ход работ по подъему судна.

Татьяна Титаева