Петербургские мосты будут подсвечены триколором в День защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества три моста в Санкт-Петербурге будут подсвечены в цвета российского флага. В связи с праздником также зажгутся факелы Ростральных колонн, сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура будут украшены праздничной подсветкой с 18:15 до 23:59 23 февраля. Ее также включали в ночь на понедельник. Факелы Ростральных колонн зажгут в 20:00, они будут гореть до 22:00.

«Ставшая уже традиционной подсветка петербургских мостов в День защитника Отечества – дань признательности нашим российским воинам. Во все времена они оберегали мирную жизнь людей, с оружием в руках отстаивали свободу и независимость Родины»,— отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Татьяна Титаева