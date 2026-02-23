В Удмуртии продолжается реконструкция трассы Ижевск—Аэропорт, сообщает вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы по строительству надземных пешеходных переходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Асабин, vk Фото: Игорь Асабин, vk

На данный момент готовы две водопропускные трубы диаметром 2,5 м и 3 м. В районе Кабанихи продолжается устройство земляного полотна, готовность насыпи составляет 80%. Также осуществляется перенос коммуникаций.

Анастасия Лопатина