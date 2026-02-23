Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии продолжается реконструкция трассы Ижевск—Аэропорт

В Удмуртии продолжается реконструкция трассы Ижевск—Аэропорт, сообщает вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы по строительству надземных пешеходных переходов.

Фото: Игорь Асабин, vk

Фото: Игорь Асабин, vk

На данный момент готовы две водопропускные трубы диаметром 2,5 м и 3 м. В районе Кабанихи продолжается устройство земляного полотна, готовность насыпи составляет 80%. Также осуществляется перенос коммуникаций.

Анастасия Лопатина