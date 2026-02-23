Россиянам рассказали о пяти нововведениях, которые повлияют на финансы с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу пять важных нововведений, которые коснутся финансов и повседневной жизни граждан. Обзор подготовили «РБК Инвестиции».

Первое изменение касается пенсионеров: граждане, которым в феврале исполнится 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 19,17 тыс. руб. с учетом январской индексации. Подобная надбавка положена и пенсионерам с первой группой инвалидности, получившим ее в феврале.

Второе новшество вводит строгие ограничения для онлайн-сервисов — с 1 марта они не смогут списывать деньги за подписки с привязанных банковских карт без явного согласия пользователя. Автоматические списания станут незаконными, если пользователь удалил карту, отменил подписку или сервис не уведомил о продлении.

Третье изменение усложняет процедуру получения онлайн-микрозаймов: микрофинансовые компании обязаны идентифицировать клиентов через Единую биометрическую систему, используя сканирование лица и голоса. При очном обращении сдача биометрии не потребуется.

Четвертое новшество связано с авиаперевозками и гостиничным бизнесом. Электронный посадочный талон официально признан равным бумажному. Уточнены обязанности авиакомпаний по питанию и размещению пассажиров при задержках рейсов. Теперь можно вернуть полную предоплату при отмене брони до дня заезда, а заселение разрешено по различным документам, включая водительские права и «Госуслуги».

Пятое изменение касается расчета единого детского пособия. При отсутствии судебного решения о взыскании алиментов их размер будут учитывать на основании средней официальной зарплаты по региону за прошлый год, а не федерального МРОТ.